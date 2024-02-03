مائة ندوة عن معاني أسماء الله الحسنى بمكتبات المساجد الكبرى للأطفال

نظمت وزارة الأوقاف لقاءات تثقيفية بأول مائة مكتبة من المكتبات العامة بالمساجد الكبرى عن (معاني أسماء الله الحسنى) بمائة مكتبة بحضور الأئمة والواعظات بالمديريات الإقليمية ، بداية من اليوم السبت.

يأتي ذلك ضمن اهتمام وزارة الأوقاف بالبرامج التثقيفية للطفل والناشئة، وإيمانًا منها بضرورة بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية الجانب المعرفي والإيماني، ومساهمة منها في وضع أساس جديد يهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف.

فيما أثنى الطلاب الدارسون بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف على إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المتنوعة، وبالتخفيضات الكبيرة على هذه الإصدارات.

جاء ذلك خلال زيارتهم لجناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.