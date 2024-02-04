لماذا فكر «بن لادن» في السيطرة على مصر ؟.. حلقة جديدة من برنامج «تاريخهم»

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن أسامة بن لادن سعى لإقامة الخلافة التي تطلب من وجهة نظره السيطرة على مصر أولا، ولكي يحدث ذلك لابد أن يأتي من الجنوب والسيطرة على السودان، وبالتالي ينقل جزء من أتباعه للسودان، ومنها يحدث هجوم على القاهرة.

سفر أسامة بن لادن إلى السودان

وأضاف «فرغلي»، خلال تقديمه برنامج «تاريخهم»، على تلفزيون «الوطن»، أن حكومة الإنقاذ بقيادة عمر البشير آنذاك أقنعت أسامة بن لادن بالقدوم للسودان وإقامة خلافة إسلامية، وتدريب الأفراد لحرب الجنوب، واقتنع بهذا الاقتراح، وأرسل أحد أتباعه يدعى «ممدوح»، واستقبلوه على طريقة الرؤساء في المطار، فعاد إلى أفغانستان سعيد بهذا الاستقبال، فحكى ما حدث له لـ «بن لادن» فقرر الذهاب للسودان والاستعداد لمٌهاجمة مصر.

وأشار إلى أنه بالفعل انتقل إلى لسودان وكانوا يعاملون «بن لادن» مٌعاملة الرؤساء، وكانت له صور كثيرا مع عمر البشير حاكم السودان، ووصل الأمر إلى أنه كان يفتتح مشروعات، وفي نفس الوقت كانت الحكومة السودانية تخادع «بن لادن» حيث كانت تعطيه الفواتير مُزورة، «الشيء الذي يتكلف 10 آلاف يخبرونه بأنها تكلفت 100 ألف».

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وأوضح أن «بن لادن» اكتشف أن الحكومة السودانية تتراسل مع الحكومة الأمريكية لتسليمه، كما نجا من محاولة اغتيال، بعدما تأخر عن المسجد الذي يتعود الذهاب له كل جمعة، حيث كان يقطع الكهرباء عن زوجاته لمدة 8 ساعات يوميا، للحد من الإسراف، وهو الأمر الذي أغضب ابنه الذي دخل معه في عدة نقاشات تسببت في تأخره عن المسجد وأنقذته من محاولة الاغتيال، وهنا فكر سريعا للعودة لأفغانستان عام 1993.