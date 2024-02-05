أعمام النبي اثنا عشر ولم يُدرك منهم الإسلام إلا اثنين.. من هما؟

خير الأنام محمد- صلى الله عليه وسلم- وخاتم الأنبياء والمرسلين، إذ تعتبر سيرته النبوية جزءًا من تراث الأديان السماوية، التي تلهم الملايين في التعرف عليها عن قرب، خاصة إذا تعلق الأمر بشجرة العائلة، فلا يعرف البعض من هم أعمام الرسول، وهل أدرك جميعهم الإسلام أم لا؟، ويمكن الإجابة على هذا السؤال في التقرير التالي.

عدد أعمام النبي

ذكر علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- له اثنا عشر عمًا، والذين ذكرهم على النحو التالي: الحارِثُ، وَأبو طالِب، والزبير، سَيّدُ الشّهَدَاءِ حَمْزَةُ، وَأبو لهب، والغيداق، إلا أن اسمه الحقيقي هو مصعب، ويرجع لقبه بذلك لأنه من أجود أهالي قريش وأكثرهم طعامًا، إلى جانب المقَوم، وضِرار، والعباس، وقثم، وَعَبْدُ الْكَعْبَةِ، والمغيرة.

أعمام الرسول الذين أسلموا

حمزة: ويعرف حمزة بأسد الله، واسمه كاملًا هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القُرشي الهاشمي، أما عن كنيته فهو أبو عمارة، كان حمزة يكبر رسول الله بأربع أعوام، وقيل يكبره بسنتين.

العباس: كنيته أبو الفضل، و أمه هي نُتيلة بنت خناب بن كلب، كان يكبر رسول- صلّى الله عليه وسلّم بسنتين أو ثلاث، وهو من أصغر أعمام النبي سنًا، توفي في السنة الثانية والثلاثين من الهجرة في المدينة.

أعمام الرسول الذين لم يسلموا

أبو طالب: عرف بي عبد مناف، لكنَّه لقب بابنه طالب، واشتهر بتلك الكنية، هو ابن فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، والذي ربى النبي- صلّى الله عليه وسلّم بعد وفاة جده.

أبو لهب: عرف بـ«عبد العزى»، إلا أن لقبه الذي اشتهر به، والذي أطلقه عليه والده، ويرجع البعض أن سبب تسميته بأبو لهب جاء تعبيرًا عما ينتظره من اللهب، أما والدته فهي لبنى بنت هاجر بن خزاعة.

الزبير: وهو أخو عبد الله والد الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لأبيه ولأمه، وهو ابن السيدة فاطمة بنت عمرو بن عائذ.

عبد الكعبة: هو ابن فاطمة بنت عمرو بن عائذ،لم يدخل الإسلام ولم يسبق له الإنجاب ينجب.

المقوم: وهو أخو حمزة رضي الله عنه وأرضاه ووالدته هي هالة بنت وهب بن عبد مناف.

ضرار: وهو شقيق العباس رضي الله عنه، أما أمه فهي نتيلة بنت جناب بن كلب.

قثم: شقيق العباس و أمه هي صفية بنت جُندب بن جُحير، وتوفي في عمر صغير.

المغيرة: شقيق حمزة رضي الله عنه.

الغيداق: اسمه مصعب ويعرض أيضًا بـ«نوفل»، كان معروفًا بكرمه ومن الأثرياء في قريش.

الحارث: ذكره ابن القيم أنه من أعمام النبي- صلّى الله عليه وسلّم وأكبرهم سنًا.