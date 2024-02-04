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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«لو نسيت الفيزا».. اعرف طريقة السحب من الـATM دون بطاقة بنكية

كتب:

منة العشماوي
04:49 م | الأحد 04 فبراير 2024
ماكينات الصراف الآلي ATM

ماكينات الصراف الآلي ATM

يقع بعض الأشخاص في مشكلة نسيان البطاقة البنكية في المنزل، ويحاولون البحث عن طريقة للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، لاحتياجهم إلى الأموال. لذا نرصد في السطور التالية كيفية عمل ذلك.

يمكن للشخص السحب النقدي من خلال ماكينة الصراف الآلي ATM، وذلك عن طريق المحفظة الذكية.

طريقة السحب النقدي بدون بطاقة بنكية

- في البداية يجب على الشخص الذهاب إلى ماكينة ATM، يكون متوفرًا بها خدمة السحب دون بطاقة.

- وبعد ذلك الضغط على الخدمات دون بطاقة.

خطوات السحب النقدية من خلال المحفظة النقدية

- ثم العمل على اختيار السحب النقدي عن طريق المحفظة الذكية.

- المرحلة التالية يقوم الشخص بكتابة رقم الهاتف المسجل على المحفظة الذكية.

- إدخال الرقم السري المتغير الذي يصل من خلال المحفظة.

- وبعد ذلك كتابة المبلغ المرغوب فيه.

- اختيار هل تريد طباعة إيصال ورقي أم لا؟، وبعد ذلك يتم سحب المبلغ المطلوب. 

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