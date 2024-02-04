أستاذ علاقات دولية: مصر الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي شهد التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية بشأن غزة، بالإضافة إلى رفض البلدين المطلق لأي إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينين من أرضهم.

إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم إيجاد حل شامل ودائم والخروج من الدائرة المفردة التي لا تنتهي لدعم القضية الفلسطينية للعمل على تقوية القضية الفلسطينية، موضحا أن الدولة المصرية كانت الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية وهدفها في المقام الأول إقامة دولة فلسطينية مستقلة عى حدود 67 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر سواء على المستوى الإنساني أو السياسي في سبيل وقف هذه الحرب على قطاع غزة.

تغير حقيقي في نظرة المجتمع الدولي للصراع

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنه حدث تغير حقيقي في نظرة المجتمع الدولي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كبير ولأول مرة تصدر تصريحات من الإدارة الأمريكية، ما يؤكد أنه من الممكن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية ومنحها العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.