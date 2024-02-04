محافظ القليوبية يطمئن على 3 أطفال فلسطينيين يتلقون العلاج بمستشفى القناطر

اطمأن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على الحالة الصحية لـ3 مرضى من أطفال غزة، يتلقون العلاج بمستشفى القناطر الخيرية المركزي، وأكد ضرورة تقديم كافة ما يلزمهم من رعاية صحية لحين تماثلهم للشفاء العاجل.

تقديم الهدايا والورود للاطفال

وحرص المحافظ على تقديم الهدايا والورود للأطفال المرضى، متمنيا الشفاء العاجل لهم، ومؤكدًا الدعم الكامل لجميع الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات الطبية والأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضى والمصابين من الأشقاء.

واستمع الهجان لشرح كامل عن حالة كل طفل من الدكتورة ميرفت جمال أستاذ الأطفال بجامعة عين شمس، والمشرفة على مجمع الرعايات المركزة للأطفال.

الرعاية الصحية للمرضى

ووجّه المحافظ، بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمرضى الثلاثة، لحين استقرار حالتهم وخروجهم من المستشفى، مشددًا على وكيل وزارة الصحة، بزيارة المرضى ومتابعة حالتهم يوميًّا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود الغزالي، مدير عام بنوك الدم ورئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، وعدد من قيادات الوزارة، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.