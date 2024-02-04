الأرصاد: موعد تحسن الأحوال الجوية يبدأ اليوم.. وسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد إلى السبت المقبل، مشيرة إلى أن موعد تحسن الأحوال الجوية بدأ من اليوم حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وتابعت أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 7 إلى 8 درجات مئوية، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً يوم الأربعاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، لافتة إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

تحسن الأحوال الجوية للملاحة البحرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم وغدًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد خفيفة مساءً بنسبة حدوث 20 تقريبًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويمتد تحسن الأحوال الجوية للملاحة البحرية، إذ أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط والأحمر معتدلة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة

ويأتي متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 19- 23

السواحل الشمالية: 18-21

شمال الصعيد:19-23

جنوب الصعيد: 21-27