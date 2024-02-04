فرنسا: توافق في مواقف القاهرة وباريس لصالح حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أكدت السفارة الفرنسية بالقاهرة على توافق المواقف الفرنسية والمصرية بشكل كبير من أجل خلق أثر مضاعف لصالح حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخفض التصعيد بالمنطقة.

بيان للسفارة الفرنسية

جاء ذلك في البيان الصحفي الصادر عن السفارة بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني اليوم الأحد إلى مصر.

لقاء مع الرئيس السيسي

وذكرت السفارة أن الوزير سيجورنى التقى خلال الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية، سامح شكري، حيث تناولت النقاشات التعاون الفرنسي المصري والوضع في الشرق الأوسط.

وأشارت السفارة الى أهمية العلاقات بين البلدين «من أجل تفادي انقسامات بين دول أوروبية ودول عربية حول الأزمة، خاصة وأن فرنسا تلعب دورًا رياديا بالاتحاد أوروبي، وكذلك مصر لدى جيرانها من الدول العربية».

وتابعت: «تحيي فرنسا جهود مصر من أجل تسهيل تحرير الرهائن، التي تعد أولوية مطلقة.. يعد هذا الملف محل تنسيق وثيق للغاية بين البلدين».

وأكدت أن فرنسا تشاطر مصر القلق حول الضربات في رفح الفلسطينية، حيث كان الوزير سيجورنى قد أكد في مجلس الأمن أن غزة أرض فلسطينية، وإن أي نزوح قسرى للسكان يعد أمراً غير مقبول.

نتائج التعاون الفرنسي المصري

وبحسب البيان، حقق التعاون الفرنسي - المصري للأغراض الإنسانية نجاحاً جلياً، اذ سمح التنسيق الوثيق مع المستشفيات المصرية بنشر حاملة المروحيات البرمائية «ديكسمود» التي قامت بعلاج حوالي مائة مريض في حالة خطيرة بجانب ما يزيد من 1000 تدخل طبي، ومن جهة أخرى، أجريت عمليات إجلاء صحي لفرنسا للحالات الحرجة وهو أمر سيتواصل.

وأضافت أن التعاون الفرنسي المصري أتاح توصيل 1000 طن من المساعدات الإنسانية عبر مصر إلى قطاع غزة تم تسليمها للهلال الأحمر المصري، وبرنامج الغذاء العالمي، بجانب الدعم اللوجستي الفرنسي للمستشفيات المصرية؛ وتجرى فرنسا ومصر سوياً تفكيراً بصدد مستقبل هذا التعاون الإنساني بعد انتهاء مهمة «ديكسمود».

التضامن مع مصر

ووفقا للسفارة، تعرب فرنسا عن واجب تضامنها مع مصر، التي تأثرت بقوة بفعل هذه الأزمة على حدودها وكذلك بفعل انخفاض معدلات المرور بقناة السويس بسبب هجمات الحوثيين، تعيد التذكير بمساندتها لمصر بالهيئات الدولية، لاسيما صندوق النقد الدولي.