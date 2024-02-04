هذا ما يحدث داخل غرفة الملك بالهرم الأكبر؟.. مفاجأة لن تتوقعها

لم ينتهِ لغز الهرم الأكبر بعد؛ ورحلة العلماء التي تدور حول لغز بنائه العجيب، الغرفة والممرات، وعلى الرغم من تطور العلم، لكن البناء الهندسي الدقيق يجعل للهرم خواصا عجيبة يعجز العلماء عن تفسيرها، مهما توصلوا بأدواتهم الدقيقة، وفي إحدى حلقات برنامج «العلم والإيمان» للدكتور مصطفى محمود تحدث عما يحدث في غرفة الملك، وما يمكن لخواص بنائه التي تجعل له مميزات فريدة كأن يساهم في الحفاظ على جودة الطعام، فماذا يحدث في داخل غرفة الملك؟.

ماذا يحدث داخل غرفة الملك؟

تحدَّث العالم الراحل الدكتور مصطفى محمود، عن خواص غرفة الملك الموجودة في نهاية الثلث الأول من الهرم الأكبر قائلا، إن في تلك الغرفة مكان التابوت لا تفسد الأطعمة لفترات طويلة: «لو حطيت لحمة تتحول لبسطرمة لكن متعفنش مهما سبتها، اللبن يتحول لزبادي لكن ميعفنش الفواكه تضمر لكن متعفنش لو حطيت حبوب معينة لوحظ إنها بتنبت بسرعة أكبر من لو حيطتها برا الهرم، إيه السر؟».

وعلى الرغم من أن السر بالتحديد غير معروف بشكل دقيق، لكن «محمود» أرجح السبب للشكل الهرمي بحسب الدراسات التي أجريت على الهرم: «السر في الشكل الهرمي نفسه، لو عملته خشب أو كرتون أو أي مادة لو حطيت عليه البذور تنمو بسرعة شفرات الحلاقة ترجع لحدتها الأصلية قريت الكلام دا مصدقتش؛ بس جربت عملت شكل هرمي بنفس المقاسات ووجهته للشمال المغناطيسي حسب البصلة وحطيت تفاحة قعدت 3 أشهر بالتمام معفنتش، ضمرت شوية بس فضلت زي ما هي خدها أحمر واللي برا باظت بسرعة، نفس الحكاية في اللبن أتحول لزبادي ميعفنش بردو تجربة الإنبات بينمو أسرع».

النبات وشفرات الحلاقة في الهرم

وفي ملاحظات مصطفى محمود عن أسرار غرفة الملك في الهرم الأكبر، تأكد أن التجربة حقيقية لكن حتى الآن لا يعرف العلماء ما الطاقة الموجودة لذلك سميت بـ«Positive Green»: «محدش عارف الطاقة بالتحديد اللي الشكل الهرمي بيستدعيها، عشان كده سموها Positive Green، وهي طاقة موجودة لما تعمل شكل هرمي بنفس شكل الهرم والمقاسات والزوايا، بتصدر أشعة معينة لها تأثير على إنبات البذور لها خواص حافظة ومنبه للحياة بالنسبة للبذور».

وفي تصريحات لـ«الوطن» قالت أستاذ علوم النباتات دعاء عبد الحليم، إن الدراسات على ما يحدث للنباتات والأطعمة في غرفة الملك كثيرة، لكن الأشعة أو الطاقة التي تؤثر على الطعام لم يتأكد العلماء منها حتى الآن.

واستكمل مصطفي محمود حديثه قائلا: «بالنسبة لشفرات الحلاقة السر إنها مصنوعة من بلورات صلب؛ ولما الواحد يحلق كتير يحصل فركشة للبلورات لو حطيت الموس في المكان ده بتأثير مغناطيسي معين بترجع البلورات تاخد مكانها القديم، على أي حال موضوع ملوش تفسير لكنها ظواهر حقيقة شوفتها بنفسي، الهرم مش ملهم للعلماء بس لكنه ملهم للأوروبيين».

وفي تصريحات لـ«الوطن» قال الدكتور عماد مهدي، عضو اتحاد الأثريين المصريين: «نظرية السقف المثلث أو نصف دايرة الشكل الهرمي لأي سقف اكتشفوا إن لو حطوا في أكل مبيفسدش بسرعة، غرفة الملك فوقها 5 غرف تخفيف الوزن عشان كتلة الهرم متأثرش عليها، وواخدة الشكل الهرمي، السر في إن الطعام ميبوظوش دا يفسره علماء التغذية، وبشكل عام الشكل الهرمي مقتبس من أشعة الشمس وهو معتققد عند القدماء إن الكون كله كان مياه وبعدين تكون التل الأزلي اللي واخد الشكل الهرمي».