كوكو جونز تحصل على جائزة أفضل أداء R&B بحفل الجرامي

فازت المطربة العالمية كوكو جونز، على جائزة أفضل أداء R&B على أغنية IUC والتي تخطت الأربعين مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وذلك في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66، المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

جوائز الجرامي

جوائز الجرامي هي جائزة سنوية عمرها يزيد على 60 عامًا، تمنح للأفضل في مجال الموسيقى العالمية، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بها كبار نجوم الموسيقى في العالم على مدار تاريخها.