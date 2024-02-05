رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كوكو جونز تحصل على جائزة أفضل أداء R&B بحفل الجرامي

كتب:

ياسمين محمود
03:05 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
كوكو جونز

كوكو جونز

فازت المطربة العالمية كوكو جونز، على جائزة أفضل أداء R&B على أغنية IUC والتي تخطت الأربعين مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وذلك في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66، المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

جوائز الجرامي

جوائز الجرامي هي جائزة سنوية عمرها يزيد على 60 عامًا، تمنح للأفضل في مجال الموسيقى العالمية، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بها كبار نجوم الموسيقى في العالم على مدار تاريخها.

اقرأ المزيد:

تعرف على العربي الوحيد المرشح لنيل جوائز «الجرامي» لعام 2024

أول جوائز «الجرامي 2021» من نصيب بيونسيه وليدي جاجا وبيلي أيليش

حفل توزيع جوائز الجرامي 2021: توقعات الفائزين

تفاصيل عرض أعمال ويس أندرسون في سينما زاوية.. أفلام عالمية خلال سبتمبر
بقلم ياسمين محمود