إعلان حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في مناطق سومي وبولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «مقاطعة زابوريجيا»، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تفكيره في استبدال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، وعدد من المسؤولين البارزين في الدولة، مضيفا في مقابلة مع قناة «راي 1» الإيطالية، أن هناك حاجة إلى إعادة ضبط وبداية جديدة، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح زيلينسكي، وفق لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنه سيجري تغييرات على مستوى قادة الدولة وليس الجيش فقط، وأشار الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيطالي، ردا على سؤال حول فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، إلى أن على «كييف» أن تجد سبلا للعمل معا، معربا عن أمله أن يظل المسار على حاله حتى لو تغيرت الأمور.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث عدة ملفات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا، بينها«صفقة الحبوب»، والوضع في غزة وسوريا.

وفي ألمانيا، شهدت مدينة بريمن شمال غرب البلاد، مظاهرات شارك فيها أكثر من 16 ألف شخص للاحتجاج على اليمين المتطرف وحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني.