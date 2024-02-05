أسرع حل للغز المكعب Rubix.. خطوات بسيطة تفصلك عن تطابق الحواف بسهولة

يعتبر المكعب Rubix الشهير من الألغاز التي تحير الناس بسبب تركيبته العجيبة، لذلك يعاني المبتدئون في رحلة الوصول للحل وترتيب أوجه المكعب، ومع ذلك هناك 7 خطوات سهلة تمكن الناس من حل اللغز وترتيب المكعب بكل سهولة انتشرت مؤخرا في مقاطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» و«يوتيوب»، ونشرها موقع «rubikscu» المتخصص في تقديم حلول للعبة الشهيرة الموجودة في كل بيت.

7 خطوات سهلة لحل لعبة Rubix

1) ابدأ بالوجه الأبيض

- لحل لعبة المكعب روبيكس، ابدأ بالوجه الأبيض؛ حاول تشكيل علامة زائد أعلى المكعب، مع مطابقة ألوان الملصقات الجانبية مع ألوان المراكز الجانبية؛ لا ينبغي أن تكون هذه الخطوة صعبة للغاية، حاول القيام بذلك، يمكنك بسهولة إدراج الحافة في الأعلى إذا قمت بنقلها إلى النقطة الأمامية السفلية المميزة أولا، اعتمادا على المكان الذي يواجهه الملصق الأبيض، قم بإجراء عمليات التدوير.

2- الانتهاء من الوجه الأبيض

عندما تتطابق الحواف البيضاء، يمكنك الانتقال إلى حل المخروطين البيضاء، ضع أولا الزاوية البيضاء التي تنتمي إلى البقعة المميزة بالسهم العلوي في أي الأماكن المميزة بعد ذلك، كرر الخوارزمية حتى تصل القطعة البيضاء إلى وجهتها المطلوبة.

تقوم هذه الخدعة بإرسال القطعة ذهابا وإيابا بين الموقعين العلوي والسفلي مع لف الزاوية في كل خطوة.

باستخدام هذا يمكنك حل كل زاوية بيضاء في أقل من 6 تكراراتفي النهاية، يجب أن يكون للمكعب الخاص بك وجه أبيض صلب مع ملصقات جانبية تطابق المراكز الجانبية

3- الطبقة المركزية

اقلب المكعب الخاص بك رأسا على عقب في لعبة Rubix لأنك لم تعد بحاجة إلى العمل مع الوجه الأبيض بعد الآن، ويمكنك إدراج قطعة حافة من الموضع العلوي الأمامي إلى الطبقة الوسطى باستخدام خدعة، ثم قم بتنفيذ الخوارزمية اليسرى أو اليمنى اعتمادا على الجانب الذي يجب عليك إدراج القطعة فيه.

4- الصليب الأصفر

افحص الجزء العلوي من المكعب الخاص بك، ترى صليبا أصفر أو خطا أو شكل حرف أو نقطة هدفك التالي هو تشكيل الصليب الأصفر.

5- مبادلة الحواف

بعد الصليب الأصفر في الأعلى ولكن الحواف ليست في موضعها النهائي، أنهم بحاجة لتتناسب مع الألوان الجانبية.

6- الزوايا الدورة

فقط الزوايا الصفراء تركت دون حل في هذه المرحلة الآن سنقوم بوضعهم في موضعهم النهائي وسنقوم بتدويرهم في الخطوة الأخيرة استخدم الخوارزمية أدناه لتدوير القطع في الاتجاه المحدد بالأسهم بينما تكون القطعة الأمامية العلوية اليمنى ثابتة.

7- الترتيب

كل شيء تم وضعه عليك فقط توجيه الزوايا الصفراء نستخدم نفس الخوارزمية التي استخدمتها لحل الزوايا البيضاء في الخطوة الثانية، قد تكون هذه الخطوة مربكة لمعظم الناس، لذا؛ اقرأ الشرح السابق بعناية شديدة وافعله بالضبط.