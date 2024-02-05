تنظيم 34 معرضا في 11 محافظة لتوزيع أثاث وملابس على الأسر الأولى بالرعاية

نجحت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، في تنظيم نحو 34 معرضًا للأثاث، والأجهزة الكهربائية، والملابس الجديدة، وذلك بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع توفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

خطة توزيع الأثاث والملابس والمفروشات

وشملت الخطة التفصيلية لإقامة معارض جمعية الأورمان في الجيزة مناطق أرض عزيز، وعزبة الصعايدة، وبشتيل، والبصراوي، وجزيرة إمبابة، ومنية الرقة بأطفيح، بينما تضمنت في محافظة الفيوم قرى السلام ودفنو والحجر بمركز إطسا، ومحافظة البحيرة قرى عيسى شبير، والنخلة البحرية، وحسين محمد، والخمسين، وكو عزيزة، والزياتين بأبو حمص.

وفي محافظة الغربية، جرى التوزيع على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في قرى بنوفر، وبلشاي، وكفر القصار بمركز كفر الزيات، وميت حبيش، وسبرباي، وسيجر، والعجيزي، والقرشي بمركز طنطا، وإبشواي الملق، والباشا، وعزبة شعبان، وعزبة الجلايلة بمركز قطور. وشمل التوزيع بمحافظة كفر الشيخ، قرى شوفي، والقصابي، وشمس الدين، وأبو عوض، والعفيفي بمركز سيدي سالم.

وجرى التوزيع في محافظة المنوفية، بكفر دواد مركز السادات، كما تم التوزيع في محافظة الدقهلية بقرى ميت جراح، والمالحة، ونسيم بمركز المنصورة، وقريتي ميت رومي وميت الحلوج بمركز دكرنس.

إدخال البهجة على الأسر البسيطة

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إنّ الهدف من تنظيم المعارض، هو إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعارض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

خطة مسحية لكافة القرى والعزب

وأضاف إنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة والأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفقًا خطة مسحيه تستهدف التواجد في كل العزب والنجوع، وأنّ المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لمعايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

الطفل اليتيم على رأس الأولويات

وأشار إلى أنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين، جاء استكمالًا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية المختلفة، موضحًا إنّ الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وذكر أنّ جمعية الأورمان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية إلى جانب تنمية القرى الفقيرة، فضلًا عن تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، بالإضافة إلى صرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي، على شرائح غير القادرين.