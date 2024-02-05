غزة تنتظر.. هدنة إنسانية وصفقة تبادل محتجزين «على الأبواب»

ينتظر قطاع غزة إعلان هدنة إنسانية جديدة بعد أكثر من شهرين على انتهاء الهدنة الأولى، التي استمرت لمدة أسبوع وجرى خلالها تبادل المحتجزين من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، ومن المتوقع أن تُعلن الفصائل الفلسطينية ردها النهائي بشأن الهدنة خلال الساعات المقبلة، بعد أن كان متوقعًا ليل أمس الأحد، بحسب القاهرة الإخبارية.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قالت إنَّهم تلقوا مقترح باريس بشأن الهدنة الإنسانية وتبادل المحتجزين، وأكدت أنه قيد الدراسة، بحسب ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية، وأضافت نقلًا عن «رويترز»، بحسب مسؤول في أحد الفصائل، قال إننا لا نستطيع أن نتحدث عن أن المرحلة الحالية من التفاوض لم تحقق شيئًا.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أمس الأحد، وفقًا لمصدر مسؤول، قال: «نحن في المشاورات النهائية بشأن صفقة التبادل مع إسرائيل وسنرد عليها قريبًا».

واشنطن تضغط على إسرائيل

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أعلنت نقلًا عن الإعلام الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للموافقة على هدنة تصل إلى 4 أشهر في قطاع غزة، تتضمن وقف القتال وتبادل للمحتجزين، وبحث مرحلة ما بعد الحرب.

إسرائيل أبدت موافقتها على الصفقة

ورغم الاختلاف على بعض بنود الصفقة المتعلقة بالشروط ووقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى وبعض الخلافات الإسرائيلية الداخلية، أبدت موافقتها على الصفقة خلال المباحثات التى جرت في العاصمة الفرنسية باريس.

بلينكن وسيجورنيه في الشرق الأوسط.. لبحث وقف الحرب

وبالتزامن مع مباحثات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى الشرق الأوسط، لبحث وقف الحرب على قطاع غزة وتجنب تصعيد رقعة الحرب في الشرق الأوسط.