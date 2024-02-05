تركيب أسقف وأبواب لمنازل الأسر الأولى بالرعاية ضمن «ستر ودفا» بالشرقية

أطلقت جمعية الأورمان، حملة «ستر ودفا وإطعام»، والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة الشرقية، لمجابهة فصل الشتاء.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

يأتى ذلك في إطار الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم، من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامناً مع شهر الشتاء.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

إعادة إعمار 32 ألف منزل

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت منذ انطلاق مشروعها في إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن مشروع «اكفل قرية فقيرة»، وتعريش أسقف 20.186 منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة ،وفى محافظة الشرقية أعيد إعمار 560 منزلا في 37 قرية.