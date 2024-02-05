وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل في المجمع الطبي بقرية سعود

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المجمع الطبي بقرية سعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل به، بعد فرشه وتجهيزه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، وتشغيله تجريبيا لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات اللازمة له ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية.

جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

كما تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة بالمجمع الطبي، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بعيادة طب الأسنان، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، حيث بلغ متوسط التردد اليومي 25 حالة، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة للعمل، كما تابع استكمال ملفات طب الأسرة الخاصة بأهالي قرية سعود وتوابعها، والبالغ عددهم 9022 أسرة، مؤكدا أهمية سرعة استكمال ملفات طب الأسرة بالمجمع.

التجهيزات الطبية الحديثة

وأشاد الدكتور هشام مسعود بالأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع الطبي بسعود، الذي يتكون من 3 طوابق لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، لعدد 45110 نسمة من أهالي القرية، كما أثنى على التجهيزات الطبية الحديثة التي تم دعمها للمجمع من قبل وزارة الصحة والسكان، من أجهزة الأشعة التلفزيونية والعادية وأجهزة المعامل والتعقيم وغيرها.