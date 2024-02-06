لماذا يحلم الإنسان بالوفاة؟.. 5 أسباب مثيرة

الأحلام بالموت أثناء النوم ظاهرةٌ شائعةٌ قد تُسبب القلق في كثير من الأحيان، لذلك حرصت الطبيبةُ النفسيةُ ماكايلا ماكراي على تفسير تلك الظاهرة، إذ أكدت أن ظاهرة الموت أثناء النوم لا تستدعي القلق والخوف، في إشارةٍ إلى أن معظم تلك الأحلام لا تدل على موتٍ حقيقي، بل لها تفسيراتٌ نفسيةٌ مختلفة، بحسب صحيفة «verywellmind» و«lad bible».

5 أسبابٍ مختلفةٍ فسرتها ماكايلا، بدايتها الخوفُ الدائمُ والمستمرُ من التغيير، الذي قد يتشكل على هيئة أحلام الموت، وذلك التغيير على جميع المستويات، سواء الانتقال إلى منزل جديد أو بدء عمل جديد وغيرها من أشكال التغيير.

والسبب الثاني قد يكون الخوفُ من المجهول، الذي يمثل مثل الخوف من الموت أو المستقبل. أيضاً القلقُ والتوترُ المستمر، يتسبب في مشاعر سلبية تتحول على شكل أحلام من هذا النوع.

الصدماتُ النفسيةُ أيضًا تأتي على شكل أحلام مزعجة، إذ تُسبب الأحداثُ المؤلمةُ مثل فقدان أحد الأحباء أو التعرض لحادث أحلامًا عن الموت، وبالتبعية مشاعر الحزن والاكتئاب، قد تُسبب مشاعر الحزن والاكتئاب أحلامًا سلبية.

تفسيراتٌ نفسيةٌ لأحلام الوفاة أثناء النوم:

- التخلص من شيء قديم: قد يُمثل حلم الموت التخلص من شيء قديم في حياتك، مثل عادة سيئة أو علاقة سامة.

- بدايةٌ جديدة: قد يُمثل حلم الموت بدايةً جديدةً في حياتك، مثل بدء مشروع جديد أو تحقيق هدف جديد.

- قد يُمثل حلم الموت تحولًا في حياتك، مثل تغيير في شخصيتك أو في نظرتك للعالم.