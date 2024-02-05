جدول توزيع المعاش على المستحقين.. تقرير رسمي من «التأمينات»

حصلت «الوطن» على الجدول الخاص بتوزيع المعاشات على المستحقين للمعاش عن الشخص المؤمن عليه، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، ويوضح الجدول نصيب المعاش سواء للأرملة أو الأرمل أو الأبناء أو الوالدين.

جدول توزيع المعاش على المستحقين

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، توزيع المعاش على المستحقين وفقا للجدول الرسمي الذي يتم بناء عليه توزيع أنصبة المستحقين للمعاش:

1- يكون نصيب الأرملة أو الأرمل من المعاش النصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد وإذا كان المؤمن عليه لديه أولاد يكون لهم النصف.

2- إذا كان الأرمل أو الأرملة فقط يكون نصيبهم من المعاش ثلاثة أرباع.

3- إذا كان المعاش مستحقا للأرمل أو الأرملة ومعها والد أو والدان، يكون للأرملة نصيب ثلثي المعاش، وللوالدين لأيهما أو كليهما ثلث المعاش.

4- اذا كان المعاش للأرملة أو الأرمل وأخت أو أخ أو أكثر، يكون للأرملة ثلاثة أرباع المعاش، ويكون للإخوة والأخوات ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعا.

5 - نصيب الأرملة والأولاد ووالدين، يكون الثلث لأرملة، والنصف للأولاد، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.

6- إذا كان المعاش مستحقا لولد واحد يستحق ثلثي المعاش.

7- اذا كان المعاش لأكثر من ولد يكون كامل المعاش لجميع الأولاد ويوزع بالتساوي.

8- اذا كان المعاش لولد واحد ووالد أو والدين يكون ثلثي المعاش للأولاد، وثلث المعاش لأيهما أو كليهما.

9- اذا كان المعاش لأكثر من ولد ووالد أو والدين يكون المعاش للأولاد بنسبة خمس أسداس، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.

10- إذا كان المعاش مستحقا للوالد فقط أو الوالدين يكون النصيب نصف المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.

11- إذا كان المعاش للأخ أو الأخت أو أكثر يكون نصيب معاش الإخوة النصف لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بالتساوي.

12- إذا كان المعاش لوالد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر، يكون نصيب المعاش النصف للوالدين لأيهما أو كليهما بالتساوى، ويكون ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.