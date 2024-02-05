«خليك في الأصل» يقدم 5 نصائح مهمة للاستثمار الآمن بالذهب

قال حسن عثمان، مقدم برنامج «خليك في الأصل» على الصفحة الرسمية لجريدة «الوطن» عبر موقع «فيسبوك»، إنّ الذهب هو المخزن الحقيقي لحفظ قيمة الأموال.

وأضاف «عثمان» أنّ معدل التضخم وصل إلى 40%، مواصلًا: «لو معاك 100 ألف جنيه السنة اللي فاتت، كنت هتشتري بيهم 52 جرام ذهب عيار 21، أمّا السنة الحالية، فهتشتري 27 جرام ذهب فقط، وكمان هو من أفضل وأسهل الوسائل، لأنك تقدر تشتري ذهب بأي قيمة فلوس يعني لو معاك 1000 جنيه تقدر تشتري ربع جرام ذهب في الوقت الحالي».

وتابع، أنّ الذهب يخضع لتغيرات محلية وعالمية، تجعل قيمته غير ثابتة، لذلك فهو استثمار بعيد المدي، ومن الأفضل ألا يباع قبل ثلاث سنوات، حتى تحافظ على قيمة المال ولا تتعرض لخسائر كبيرة.

وأكمل: «لو هتستثمر فلوسك من الأفضل تشتري سبيكة أو جنيهات ذهب، لأن المصنعية عليهم هتكون في حدود 50 جنيهًا للجرام، على عكس المشغولات الذهبية، التي تصل فيها المصنعية إلى 150 جنيهًا، ولما تبيع الجنيه الذهب بيتخصم منك 50% من المصنعية، أمّا المشغولات بيتخصم كل المصنعية».