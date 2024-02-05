باحث تاريخي: أطالب بتعميم التجربة الأزهرية في التوعية بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور الحسيني حماد، مدرس التاريخ المعاصر بجامعة الأزهر، إن الهجمة الصهيونية البائسة على الأزهر الشريف بسبب مناصرته للقضية الفلسطينية، تعكس جهل الاحتلال الفاضح بدور الأزهر التاريخي تجاه تلك القضية، مؤكدًا أن دور الأزهر الحالي هو امتداد لدوره التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، والذي يمتد منذ أكثر من قرن من الزمان، منذ تصريح بلفور والاحتلال البريطاني للقدس في عام 1917م.

التوعية بالقضية الفلسطينية

وأضاف الحسيني خلال الندوة التثقيفية التي نظمها جناح الأزهر بعنوان «القضية الفلسطينية قصة شعب ومسؤولية أمة»، أن الأزهر الشريف بكامل هيئاته، ما زال يدعم بكل قوة القضية الفلسطينية حتى ترجع الحقوق إلى أصحابها، وهو ما ظهر في موقفه تجاه الجرائم الأخيرة التي أرتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، وما يحدث في غزة حاليا، حيث ندد الإمام الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، وكثرت نداءاته التي دعا فيها قادة العالم وأصحاب الضمير العالمي، لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته العادلة، وضرورة وقف الاستيطان وما تقوم به إسرائيل من جرائم في حق الشعب الفلسطينى ومقدساته، وضرورة توفير الحاجات الأساسية للعائلات الفلسطينية المتضررة جراء العدوان الصهيوني الغاشم وإمدادهم بالمستلزمات الطبية والإغاثية اللازمة.

وطالب الحسيني، بتعميم التجربة الأزهرية في التثقيف والتوعية بالقضية الفلسطينية في المؤسسات الثقافية في مصر والدول العربية، مشيدا بتدريس الأزهر لمادة «تاريخ الحركة الصهيونية» لطلاب جامعته، حيث أن هذه القضية قضية أمة وليست قضية الأزهر فقط.