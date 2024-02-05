وكيل «صحة الشرقية» يتابع أعمال نقل خزان الأكسجين بمستشفى الحسينية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به، ومتابعة نقل خزان الأكسجين لمكان آخر ضمن خطة التطوير الجارية بالمستشفى، وذلك بعد المرور على المجمع الطبي بسعود والمركز الطبي بالحسينية.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحسينية المركزي، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى بقسم العناية المركزة العامة، والعناية المركزة لأمراض القلب، وتم التأكد من تدوين الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما وجه بإصلاح وتشغيل محطة المراقبة المركزية بالعناية، وتوفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

نقل خزان الأكسجين

كما تابع أعمال نقل خزان الأكسجين بجوار مبنى المستشفى، بعد عمل القاعدة الخرسانية له من خلال الشركة المنفذة لمشروع تطوير المستشفى، بالإضافة لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مبنى جديد بالمستشفى، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، في إطار مبادةر الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».