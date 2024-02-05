«النعماني» يتابع تركيب جهاز الجاما كاميرا بقسم الأورام بمستشفى سوهاج الجامعي

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، التجهيزات النهائية لتركيب جهاز الجاما كاميرا الجديد، وذلك بوحدة الطب النووي بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سيد مصطفى، رئيس قسم الأورام.

خدمات طبية جديدة في جامعة سوهاج

وأكد «النعماني» أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ لتقديم خدمات علاجية وطبية للمرضى على مستوى عال من الجودة بمحافظات الصعيد، تحرص إدارة الجامعة باستمرار على تزويد الأقسام المختلفة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لاستمرار تقديم خدمة طبية مميزة للمترددين عليها، لتتكامل مع وجود نخبة مميزة من أفضل الاستشاريين والمتخصصين في مختلف التخصصات الطبية، موضحًا أنّ التصوير بجهاز الجاما كاميرا يعد نوعًا من أنواع التصوير بالنظائر المشعة، والذي يعطى مصداقية وكفاءة أكبر في تشخيص الأورام، وذلك بتكلفة 11 مليون جنيه.

تشخيص الأورام

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أنّ الجاما كاميرا من أحدث الأجهزة التي جرى إضافتها لوحدة الطب النووي بقسم الأورام، ومن أهم الوحدات المتكاملة تقنيًا على مستوى الصعيد، مضيفًا أنّ الجهاز يعد أحد الوسائل الطبية الدقيقة لتشخيص انتشار الأورام بأنواعها ومراحلها المختلفة داخل الجسم، الذي تقوم فكرته على تصوير المركبات المشعة داخل الأنسجة بعد حقن المريض بها.

وأضاف الدكتور سيد مصطفى، أن الجهاز يستخدم في تشخيص الأمراض والأورام المختلفة، مثل المسح الذري للعظام والكلي والكبد والقلب والغدد اللمفاوية، إلى جانب علاج وتشخيص أمراض وأورام الغده الدرقية.