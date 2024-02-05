رئيس «المركزية للرقابة»: إرجاع أو استبدال السلعة حق للمواطن طوال السن

قال الدكتور أحمد أبو الفضل، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، إنه من حق المواطنين إرجاع أو استبدال بضائعهم سواء في «الأوكازيون الشتوي» أو بعده، وهذا الحق متاح طوال السنة، ويحق للمواطن إرجاع سلعته خلال 14 يومًا من الشراء، إذا كانت بحالة جيدة.

جهاز توعوي داخل كل مديرية للتجار والمستهلكين

وأوضح «أبو الفضل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لبنى عسل» في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» أنه بمجرد صدور قرار الوزير علي مصيلحي، رقم 14 لعام 2024، جرى إنشاء مجموعة عمل داخل الوزارة، وكانت تهدف لأمرين: الأول هو القوانين واللوائح التي يتم العمل بها داخل ديوان عام الوزارة، والأمر الثاني هو إنشاء جهاز توعوي داخل كل مديرية للتجار والمستهلكين، وعمل نشرات دورية.

وأضاف: «أنا بنصح المواطنين أنهم ميشتروش من أول محل يقابلهم ويلفوا على محل واتنين وتلاتة.. حتى يجد المواطن المحل الذي يرتاح إليه ولديه أمانة في التعامل».

وأوضح أنّه جرى افتتاح رصيد «الأوكازيون» بـ300 محل ما بين قطاع عام وخاص واستثماري، وأن المنسوجات تأتي في المقام الأول، ثمّ الأحذية والمصنوعات الجلدية، ثمّ الأجهزة الكهربائية والمنزلية.