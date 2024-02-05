خبير سياسي: نحتاج إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه بعد 75 عاما من إدارة الصراع من قِبل العالم الظالم للقضية الفلسطينية؛ مطلوب الآن الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية.

الاعتراف السياسي مقدمة للاعتراف الجغرافي

وأضاف «الرقب» خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية «لبنى عسل» في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الاعتراف السياسي بالدولة الفلسطينية يعد خطوة أولى للاعتراف الجغرافي، وأن هذا الاعتراف من الدول الغربية سيكون مقدمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن والموافق على منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

القبول بدولة منزوعة السلاح

وأوضح أن مَن يعترض على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح فليأتِ لنا بحجته لماذا يعترض، قائلا: «نحن دعاة سلام.. نحن نقبل بدولة منزوعة السلاح مثلنا مثل سويسرا.. ويكفي الكثير من التضحيات التي قدمها شعبنا».