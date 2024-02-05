المخرج وائل إحسان: لم أدرس الفن واستوحيت شخصيات الأفلام من الواقع

قال المخرج وائل إحسان، إن تقديم الأعمال الكوميدية كان معاناة بالنسبة له في بداية الأمر على الرغم من وجود الحس الفكاهي لديه، وذلك بآراء العديد من الأشخاص والأقارب، ولكنه رأى أن إحساسه بشخصيات الفيلم والروح داخله هو ما يجعل العمل مقبولا أم لا وليس الكوميديا فقط.

فيلم الباشا تلميذ

وأضاف «إحسان» خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»: «فيلم الباشا تلميذ صعب بالنسبة لي لأنه بيروي قصة ظابط دخل جامعة خاصة، وأنا مكنتش عايش الحياة دي، وبالتالي كان في معاناة كبيرة أني أشعر بالشخصية عشان أوصلها للجمهور بالشكل الكوميدي المطلوب اللي يحقق نجاح».

وأشار إلى أن نجم الكوميديا كوميدي بالفطرة، مواصلا: «كل الشخصيات في الأفلام كانت من الحياة الواقعية والطبيعية لأن الواقع هو اللي بيخلق الضحك وبيوصل للناس أسرع، وأنا مدرستش الفن لكن كان عندي رفاهية أني أعيش مع الناس وأحس بيهم فممكن نقول إني استوحيت شخصياتي من المدرسة الواقعية».

فكرة فيلم رمضان مبروك

وأكمل: «فيلم اللمبي كان أول عمل ليا، وشخصيته كانت شخصية مألفها المؤلف أحمد عبدالله في فيلم الناظر، بس حبيت أضيف طابع الحقيقة على الشخصية وأغير فيها عشان أخليها واقعية وتوصل للناس، وكذلك شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، استوحيتها من مدرس عندي في المدرسة بالإسماعيلية».

وتابع أن التغيير مطلوب دائما في الأفلام من ناحية الإخراج والإبداع، ومن أكثر الفنانين الذين لديهم طابع كوميدي محمد هنيدي ومحمد سعد وأحمد سعد وعادل إمام.