مقاومة للرصاص.. 7 معلومات عن بدلة «روبوكوب» بعد تطويرها

تشبه بدلة روبوكوب «RoboCop» بدل رواد الفضاء في شكلها، إلا أن مميزاتها كثيرة، أبرزها حماية الشخص من المخاطر، فضلًا عن خفة وزنها، وبعد تطويرها من قبل إحدى الشركات الألمانية، حتى يرتديها أشخاص العمليات الخاصة لمكافحة الجرائم، رغبةً في حمايتهم.

معلومات عن بدلة روبوكوب

ونستعرض في التقرير «التالي»، أبرز المعلومات التي وردت عن بدلة روبوكوب «RoboCop»، بعد تطوير هيكلها الخارجي لحماية أفراد العمليات الخاصة، وفق لما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

- من صنع إحدى الشركات الألمانية.

- خفيفة الوزن.

- مقاومة للرصاص.

- مكلفة بمهام تشمل مكافحة الجرائم.

- تستهدف الجرائم المنظمة وإنقاذ الرهائن.

- تعزز القدرة على البقاء.

- توفر حماية باليستية عالية المستوى.

تصميم البدلة للحماية

ووفقًا للصحيفة، فإنّ شكلها الخارجي والهيكل المكونة منها يشمل عمود فقري مرن، حزام خصر منزلق، مفاصل مفصلية للورك والركبة والكاحل، كما أنها تسهل الحركة في نطاق قد يصل إلى 99%.

وفي حالة تعرض مُرتديها إلى إطلاق النار، فإنها تُعيد توزيع ما يصل إلى 70% من الحمل التكتيكي بداية من الكتفين وحتى الأرض، والهدف من ذلك هو تخفيف الإجهاد البدني، وتخفيف الإصابات، وهو ما يسمح للشخص بالتركيز على واجباته.

أمّا عن طريقة تنفيذ البدلة، فيجري تصميمها بناءً على معايير «مقياس VPAM»، وذلك عن طريق أداء الدروع الواقية للبدن، وهو ما يوضح أن تلك البدلة يمكن أن تحمي الجسد من 3 طلقات حارقة للدروع، يتم إطلاقها من مسافة قد تصل إلى 10 أمتار تقريبًا.