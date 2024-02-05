ماذا يعني منح «الكاف» صفة سفير للفنان محمد رمضان؟.. دبلوماسي يوضح

حصل الفنان محمد رمضان على لقب سفير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي لعام 2024، وجاء ذلك بعد فترة من مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تجرى حاليا في كوت ديفوار.

محمد رمضان سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أدى النجم محمد رمضان، الأغنية الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية في يناير السابق، بمشاركة المغنية النيجيرية يامي آلايد والمغني الإيفواري أسالفو ماجيك سيستم، وفي تصريحات صحفية على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار إلى امتنانه الكبير كونه العربي الوحيد الذي شارك بالغناء ونال شرف لقب سفير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فضلا عن إهدائه نجاحه للجمهور المصري، الذي أرجع إليه الفضل في نجوميته.

ماذا يعني منح «الكاف» صفة سفير للفنان محمد رمضان؟

وفي هذا الصدد، ذكر السفير المصري لدى العراق سابقاً، شريف شاهين، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن حصول الفنان محمد رمضان على لقب سفير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعتبر تكريما له كمصري ولجهوده التي بذلها في المجال الفني، بالإضافة إلى تمثيله لوطنه من خلال مشاركته الأخيرة في أداء أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحاً أنه لا يمتلك أي صلاحيات دبلوماسية كالسفير المعتمد من بلاده في أداء المهام الخاصة بالمنصب.

وقال «شاهين»، إن هذا اللقب هو تكريم معنوي وشرفي للفنان فقط، ولا يعني بأن محمد رمضان سيمتلك جواز سفر دبلوماسي خاص به أو أي نوع من الحصانات، ولكن يمكنه المشاركة في الاحتفالات التي يجريها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF بشكل دوري ممثلاً بلده مصر.