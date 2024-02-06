عبدالقادر شهيب: الصحافة الورقية دخلت في منافسة مبكرة مع الفضائيات لكنها خسرتها

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إنّ الصحافة المصرية فقدت النفوذ والتأثير، الذي كانت تتمتع به في الماضي.

مشكلات الصحافة المصرية

وأضاف شهيب، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أتحدث عن النفوذ لدى عموم القراء بشكل عام، والنفوذ لدى الإدارة التنفيذية الحاكمة، فقد كان للصحافة تأثير ونفوذ كبير، فالخبر أو المقالة أو الحوار كان له رد فعل كبير عند الحكومة ودوائر صنع القرار المختلفة».

وتابع الكاتب الصحفي: «الأمر لم يعد كذلك، فمهما نُشر لا يهتم أحد ولا يكون هناك ردود أفعال، أما القراء فقد كانوا يعتبرون أن ما ينشر في أي جريدة أو مجلة أو كتاب مُصدق، أي أن المصداقية كانت عالية، ومع الأسف الشديد فقدناها لأسباب منها ما هو متعلق بالصحفيين وأسباب لا تتعلق بهم».

وأوضح، أن من الأسباب المتعلقة بالصحفيين دخول الصحافة منافسة مبكرة مع الفضائيات وخسرت هذه المنافسة بمرور الوقت، رغم أنها مارست دورا كبيرا في بداية المنافسة، ولكن منذ أكثر من 10 سنوات خسرت الصحافة المعركة.