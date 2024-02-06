بشرى سارة للعمالة المؤقتة بعقود.. التثبيت في يوليو المقبل

كشفت مصادر حكومية أن هناك إجراءات تجرى على قدم وساق بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء للجهات والأجهزة المعنية، من بينها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور.

توفيق أوضاع العمالة المؤقتة

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن اتجاه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتثبيت العمالة المؤقتة بعقود، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، موضحة أنه يجرى حاليا دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

تثبيت العمالة المتعاقدة قبل 30 يونيو 2016

أشارت المصادر إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية الماضية، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الاداري للدولة التثبيت في وحداتهم الادارية.

وأوضحت المصادر أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في بداء الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها، مؤكدة أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف حكومية جديدة في 15 جهة حكومية، منها 7 جهات بدأت في فتح باب التقديم لها خلال الفترة من 18 ينايرالماضي إلى 15 فبراير الجاري، و8 جهات أخرى سيبدأ فتح باب التقديم لها منتصف ليل 15 فبراير2024 الجاري.