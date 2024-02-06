بدء العد التنازلي لفتح باب التصالح في مخالفات البناء.. خلال أسابيع

تعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لإعلان موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024.

وأكّد مصدر حكومي أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون يتمّ إعدادها بواسطة لجنة مختصة من وزارة الإسكان، مؤكّدًا أنَّ المراجعة القانونية تجريها وزارة العدل تمهيدًا لإصدار اللائحة، مشيرًا إلى أنَّه جار العمل على إنجازها في أسرع وقت خلال الشهر الجاري، وآخر موعد لإقرار اللائحة منتصف مارس المقبل.

مدة تلقى طلبات التصالح

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ اللائحة تغطي كل جوانب قانون التصالح الجديد، وبعد إقراراها قريبًا من مجلس الوزراء سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024 خلال أسابيع بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة 6 أشهر، مع إمكانية إضافة مدد جديدة لتلقى طلبات التصالح على مدار 3 سنوات وهي مدة قانون التصالح الجديد فهو قانون استثنائي مرتبط بمدة زمنية محددة.

تحديد قيمة التصالح

وأشار إلى أنَّه بمجرد بدء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ستحدد لجان مختصة بكل محافظة برئاسة المحافظ قيمة التصالح للمتر، حسب كل منطقة والخدمات المقدمة، وسيجرى الاسترشاد بقائمة الأسعار القديمة، إذ تتراوح قيمة متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه مع مراعاة البعد الاجتماعي.