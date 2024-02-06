أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، بعد إعلان نتيجة الترم الأول، واعتمادها من المحافظ الدكتور ممدوح غراب بنسبة نجاح 87.61%.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في الشرقية الترم الأول 2024

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه من المرجح أن يتم فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2024، يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أن تقديم التظلمات تستمر لمدة 15 يوما.

تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية داخل كل إدارة تعليمية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية داخل كل إدارة تعليمية بمدن ومراكز المحافظة، برسوم 35 جنيها للمادة، ويتم فحص التظلم من قبل موجه المادة الدراسية بحضور الطالب وولي الأمر.

ولفت إلى أن خطوات عمل تظلمات الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الشرقية 2024 إلكترونيا كالتالي:

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

- اختيار إضافة تظلم.

- الضغط على إضافة طلب جديد.

- تسجيل البيانات المطلوبة.

- اختيار المادة.

- الضغط على كلمة إضافة.