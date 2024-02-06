انخفاض مفاجئ في أسعار الدواجن.. وتوقعات بتراجعها مرة أخرى

سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-2-2024 انخفاضًا مفاجئا بقيمة 3 جنيهات في الكيلو، إذ سجل الكيلو اليوم 91 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، مقابل 94 جنيهًا في تعاملات أمس الاثنين.

ووفقًا لتصريحات سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، تصل الدواجن إلى المستهلك النهائي في حدود 97 جنيهًا، نتيجة زيادة المعروض من الدواجن في السوق، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف.

توقعات أسعار الدواجن في رمضان

وعن توقعاته لأسعار الدواجن في رمضان، قال رئيس الشعبة إنه من التوقع أن تتراجع الأسعار خلال شهر رمضان، نتيجة جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في أسعار الأعلاف، إذ بلغ سعر طن العلف نحو 4000 جنيه.

وأضاف: «يبلغ سعر طن الذرة الصفراء حوالي 28 ألف مقابل 32 ألفا، ويجرى استيراد 95% من الذرة الصفراء والصويا، كما سجلت أسعار الأدوية استقرارا ملحوظا».

جهود الدولة لضبط أسعار الدواجن

وأكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير المخزون اللازم من الدواجن والأعلاف، كما تسعى إلى توفير المصل والأدوية اللازمة للدواجن، ويجرى مواكبة الوضع الحالي وتوفير عرض يناسب الطلب.