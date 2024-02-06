إحالة العاملين بالمعمل الطبي المشترك في مطروح إلى التحقيق بسبب الغياب

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، زيارة مفاجأة لعدد من وحدات الرعاية الأولية، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات، وأحال المتغيبين في وحدتي وادي الرمل والنصر للتحقيق.

وبدأ وكيل وزارة الصحة بمطروح زيارته المفاجأة، اليوم، بحضور أحمد أنس عضو إدارة التفتيش المالي والإداري، وطارق عسل عضو مكتب وكيل الوزارة، بوحدة وادي الرمل بقسم الاستقبال وعيادة الأسنان وعيادة تنظيم الأسرة، ومعمل التحاليل الطبي والصيدلية وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.

وأثناء المرور لاحظ عدم توافر بعض المستلزمات بوحدة الأسنان ووجه لمدير الوحدة وطبيب الأسنان بضرورة المتابعة المستمرة وطلب الاحتياجات قبل نفادها بوقت كاف من الإدارات الفنية بالمديرية ومن الإمداد الدوائي، وتابع مؤشرات الأداء ولاحظ ارتفاع أعداد المترددين على الوحدة، وقدم سالم الشكر للفريق الطبي على المجهود المبذول في خدمة أهالي منطقة وادي الرمل.

إحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق

وزار وكيل الوزارة بمحافظة مطروح المعمل المشترك للوقوف على الخدمات الطبية، وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل، ووجه للمسؤول الإعلامي للمديرية بضرورة عمل حملة دعائية وتوعوية بالخدمات المقدمة بالوحدة لخدمة المواطنين، وقرر إحالة جميع حالات الغياب دون سند قانوني للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، مشددا على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية للمقصرين أو المتغيبين عن العمل بالمنشآت الصحية.

توزيع المستلزمات الصحية

كما تابع وكيل الوزارة وحدة النصر غرب مطروح، والوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك الانضباط الإدارى بالوحدة، مشيداً بالتزام الفريق الطبي وحثهم على تقديم المزيد من الجهد لخدمة المرضى، ووجه للدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمطروح بإعادة توزيع بعض المستلزمات الطبية بين الوحدتين طبقاً ومعدلات التردد.