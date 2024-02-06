«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا ستعاني حال قطع الإمدادات العسكرية الأمريكية

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في أوديسا، إن أوكرانيا تترقب مصير المساعدات الغربية والأمريكية ذات الأهمية الكبرى لديها، لافتا إلى أنه في حال توقفت هذه المساعدات وفقدت هذا الدعم ستعاني على إثره كييف، وسيعّرضها لخسارة كثير من أراضيها.

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تغيرا كبيرا في مجرى السياسة العسكرية الأوكرانية، وذلك في صورة تغييرات وإقالات تحدث من هنا وهناك، وهو ما يؤجج الموقف العسكري تجاه ساحات المعارك.

وأشار «مناف» إلى أن أوكرانيا تطلب من الدول الغربية وشركائها الأوروبيين بعد نقص الإمداد العسكري الأمريكي دعمها بالذخيرة والمعدات العسكرية، حيث أشير في بيان سابق أن الولايات المتحدة تعيد إنتاج ذخائر الـ155 ذات الأهمية الكبيرة استراتيجيا، والتي تحتاجها أوكرانيا في العمليات الدفاعية خاصة في الجبهتين الجنوبية والشرقية.

طائرات «إف 16»

وتابع: «أوكرانيا اليوم تبحث ليس فقط عن الذخيرة المتوسطة، وإنما الذخائر طويلة الأمد وبعيدة المدى، وهذا ما ذكره قائد القوات العسكرية لقوات الشمال، حيث ذكر أن الطائرات الحربية من نوع «إف 16» ستأتي مصحوبة بصواريخ تصل لمداها من 300 إلى 500 كيلومتر، لافتا أنها ستستخدم داخل الأراضي الروسية لاستهداف بعض المواقع المهمة والاستراتيجية».