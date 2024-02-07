مسلم: انقسام كبير في المجتمع الإسرائيلي.. والضغط الإنساني لإنهاء الحرب رهيب

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ المجتمع الإسرائيلي يشهد انقساما كبيرا وعدم ثقة في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، بالإضافة إلى مظاهرات من أهالي الرهائن، وهناك نزوح من الإسرائيليين لأول مرة، وكل ذلك يؤكد عدم الشعور بالأمان.

وأضاف مسلم، في مداخلة عبر قناة «العربية الحدث»: «أعتقد أنه سيتم الوصول إلى اتفاق، لأنّ ضغط أهالي الرهائن على الحكومة الإسرائيلية كبير، وضغط المجتمع الدولي –أتحدث عن الشعوب- على الحكومات كبير، وهناك اتهامات تلاحق أمريكا وأوروبا بخصوص الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة فيما يخص أوكرانيا وفلسطين، وكل هذه الأمور ستجعل المجتمع الدولي يتحرك لإقامة الهدنة وعدم استمرار الحرب التي يمكن أن تتسع بشكل أو بآخر، وبخاصة أن وجهة نظر المجتمع الدولي في الحرب تغيرت خلال الأسابيع الأخيرة لصالح فلسطين».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ الضغط الإنساني لإنهاء الحرب رهيب، وكل المنظمات الإنسانية تدين ما يحدث في قطاع غزة، وهناك ضغط من الغزاوية لإنهاء الحرب، في ظل زيادة شعبيتها داخل قطاع غزة بعد الحرب.

ولفت، إلى وجود خلافات في الداخل الإسرائيلي حول تقييم ما حدث في 7 أكتوبر، وتقييم ما بعد 7 أكتوبر، وتقييم ما يمكن أن يحدث في المستقبل، مشددًا على أن هذا اليوم زلزال هزّ إسرائيل في غزة، ولم يكن أحد يتوقعه: «أعتقد أنهم ينتظرون اللحظة التي تنتهي فيها الحرب للحساب على ما حدث، وهناك مشكلات في الداخل الإسرائيلي، وهناك مظاهرات أهالي الرهائن ضد الحكومة الإسرائيلية، حيث رد عليها نتنياهو وأكد أنها تمثل ضغطا لصالح حماس، ومع ذلك يستمر الأهالي فيها لأنهم يفقدون الأمل في عودة الرهائن، وبخاصة أن الحرب فشلت في إعادة الرهائن كما وعد نتنياهو».