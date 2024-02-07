هل للمتزوجة عرفيا حق في ميراث زوجها؟

يعتبر عقد الزواج العرفي من العقود المعترف بها قانونا في مصر، ويرتب بعض الحقوق للزوجة والأولاد الناتجة من هذه العلاقة، ونرصد لكم في السطور التالية تفاصيل عقد الزواج العرفي ومدى أحقية الزوجة المتزوجة في ميراث زوجها.

أحكام تنصف المتزوجة عرفيا

قال محمد سلامة، المحامي، إن هناك أحكاما أعطت الحق للمتزوجة عرفيا في أن ترث زوجها متى استطاعت إثبات أنها كانت متزوجة عرفيا منه، وذلك عن طريق شهادة الشهود وعقد الزواج العرفي.

وأضاف سلامة، في تصريحات للوطن، أن الزوجة في هذه الحالة يجب أن تقيم دعوى إثبات زواج عرفي، وبذلك يكون لها الحق ميراث الزوج كزوجة ثانية وترث ثمن الميراث موزع بينها وبين الزوجة الأولى.

مصير الأولاد من الزواج العرفي

وعن الأولاد، أوضح المحامي، أنه في حالة رفض الزوج الاعتراف بأبنائه فللزوجة أن تقيم دعوى إثبات نسب؛ وذلك حفظا لحقوق الأطفال من الضياع واختلاط الأنساب.

تفاصيل عقد الزواج العرفي

وأشار إلى أن عقد الزواج العرفي يتضمن بعض التفاصيل المهمة مثل المهر والذي يكون عبارة عن مبلغ مالي ينقسم إلى مقدم ومؤخر، وأيضا يتضمن بند يلزم الزوج بالاعتراف بالأطفال الناتجة عن هذا الزواج والإنفاق علي الزوجة وتوفير احتباجات الأطفال.