ضبط تشكيل عصابي متخصص في تزييف العملات المالية وترويجها بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، قيام 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أمكن ضبط المتهين وبحوزتهم مبالغ 46 ألف جنيه «مقلدة» و1900 دولار «مقلدة»، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي (طابعة ألوان - لاب توب - 2 رزمة ورق معدة للاستخدام في طباعة الأوراق المالية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامي.