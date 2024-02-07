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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«مستقبل وطن»: مصر قيادة وشعبا على قلب رجل واحد للحفاظ على الأمن القومي

كتب:

محمد أيمن سالم
12:50 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، والشعب المصري وجميع مؤسسات الدولة تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحماية السيادة المصرية، والجميع على قلب رجل واحد لحفظ الأمن والأمان وعدم المساس بالأمن القومي.

صوت العقل والحكمة 

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان، أن مصر من الدول الراعية والداعية للسلام وتتحلى بإعلاء صوت العقل والحكمة ولغة الحوار في مختلف القضايا الإقليمية، وتحذر دائما من اتساع دائرة الصراع في المنطقة بسبب الأحداث الجارية، وفي نفس الوقت لم ولن تسمح لأي طرف أيا كان أن يستدرج الدولة المصرية لدائرة الصراع أو يمس بالأمن القومي المصري الذي تعتبره خطا أحمر ممنوع الاقتراب منه بأي شكل من الأشكال.

مصر تتبنى القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية وتدعو دائما لحل القضية من خلال حل الدولتين، وسبق وحشدت الرأي العام العالمي الرافض للتهجير جملة وتفصيلا لعدم تصفية القضية، والعالم يرى ويشاهد دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية، وحرص الدولة المصرية على استقرار أمن المنطقة بالكامل، وأن استمرار عملية النزاع والحرب التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل يعنى عدم استقرار المنطقة، ومن ثم يجب حل القضية في أسرع وقت.

وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مصر قيادة وشعبا تدعم وترعى القضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد على ذلك، وفي نفس الوقت الجميع على قلب رجل واحد للحفاظ على السيادة المصرية وعدم المساس بأي جزء من الأراضي المصرية تحت أي مسمى أيا كان.

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