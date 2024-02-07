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إعدام 90 كيلوجراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
03:27 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ

مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ

أعدمت لجنة من مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، ربع أمامي من ذبيحة جاموسي يزن 90 كيلوجراماً بمجزر مطوبس، وذلك لإصابتها بالسل الموضعي، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك بحضور لجنة مُشكلة من الدكتور علي الفتياني، مدير إدارة مطوبس البيطرية، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس، والدكتور حمدي سالم، مدير مجزر مطوبس، والدكتور محمد عابد، طبيب مجزر مطوبس وتم الإعدام حسب الاشتراطات الصحية والبيئية السليمة، بحضور إيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس.

إعدام ربع أمامي لـ«ذبيحة جاموسي»

ومن جانبه، قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنّه جري إعدام ربع أمامي لـ«ذبيحة جاموسي» تزن 90 كيلوجراماً بمجزر مطوبس، وذلك لإصابتها بالسل الموضعي، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وأكد «بشار»، أنّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إعدام الذبيحة وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئة، مشيراً إلى أنّ مديرية الطب البيطري مُستمرة في تنفيذ حملاتها المكبرة على الأسواق، والمحلات العامة، والمطاعم، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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