نادي التكنولوجيا بالمنيا يعلن عن دورة جديدة في الـ«ICDL».. اعرف الشروط

أعلن نادي التكنولوجيا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بدء دورة «ICDL»، والتي تهدف إلى إكساب المتدربين المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي، مما يؤهلهم للحصول على شهادة «ICDL» المعترف بها عالميًا.

شروط التسجيل في الدورة

وذكر نادي التكنولوجيا أن شروط التسجيل في الدورة تتضمن الآتي:

- أن يكون المتدرب من سكان مركز ومدينة المنيا.

- أن يكون المتدرب قادرًا على القراءة والكتابة.

- أن يكون المتدرب لديه معرفة أساسية باستخدام الحاسب الآلي.

موعد التسجيل في الدورة

ويبدأ التسجيل في الدورة من تاريخ الإعلان، 7 فبراير 2024، ويستمر حتى اكتمال العدد، ويمكن التسجيل بنادي التكنولوجيا الموجود في الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ويمكن التواصل مع النادي التكنولوجي، على رقم الهاتف 01234567890.

مميزات الدورة

وذكر النادي، أن رسوم الدورة 300 جنيه فقط لا غير، ومدة الدورة 3 أشهر، ويتم تدريس الدورة من قبل مدربين معتمدين، ويتم منح المتدربين شهادة ICDL معترف بها عالميًا.

ويُعد نادي التكنولوجيا من أهم المؤسسات التي تُعنى بتطوير مهارات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويسعى النادي إلى تقديم برامج تدريبية بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، ويُدعو جميع الراغبين في تطوير مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي إلى التسجيل في دورة ICDL التي ينظمها نادي التكنولوجيا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.