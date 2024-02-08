وفاة والدة الفنان مينا النجار

أعلن الفنان مينا النجار عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وفاة والدته، كاشفا عن موعد الجنازة والعزاء

ونشر النجار صور تجمعه بوالدته معلقا: «ماما راحت السما قعدت أحضر نفسي سنين للحظة ديه بعد بابا ومن أول ما تعبت، بس لما حصلت حسيت إني مش فاهم متلخبط، أنا عارف إنها ارتاحت وإن رحمة ربنا دايما كبيرة، بس برضه الوجع والزعل كبير، كان نفسي في حاجات كتير نعملها أكتر سوا، يمكن مقولتهاش بحبك كفاية، هتوحشيني يا عيودة سلامات يا حلوة الحلوين».

وأضاف: «العزاء بكرة لخميس 8 فبراير الساعة 7 بقاعة كنيسة العذراء مريم أرض الجولف».