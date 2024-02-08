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عضو بـ«الشيوخ»: الحزمة الاجتماعية رسالة من الرئيس للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطن

كتب:

شريف سليمان
10:49 ص | الخميس 08 فبراير 2024
النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ

النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ

ثمّن خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة أمس، بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية خلال شهر مارس المقبل، موضحا أنّ توجيهات الرئيس هدفها التخفيف عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف «عيش»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، على قناة «dmc»، أنّ الحزمة تضمنت كثير من الإجراءات بهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، موضحًا: «الرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع وما يعانيه جراء ارتفاع الأسعار، وبالتالي، فقد رفع الحد الأدنى لكل العاملين في الدولة من 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه».

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للضريبة من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، ورفع المعاشات التي يستفيد منها أكثر من 13 ملايين مواطن بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليارات جنيه، إضافة إلى زيادة معاش مشروع تكافل وكرامة أكثر من 15%، ما يكلف الدولة أكثر من 5.5 مليار جنيه.

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