«الاتحاد»: القيادة السياسية لا تغفل عن تحسين أجور المواطنين رغم الأزمات العالمية

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قرارات الحماية الاجتماعية «تاريخية»، وتأتي من واقع إدراك الرئيس عبدالفتاح السيسي لحجم الأعباء والتحديات التي تقع على كاهل المواطن المصري في ظل التضخم الحادث في الوقت الحالي، مؤكدا أن القيادة السياسية لا تغفل عن تحسين أوضاع وأجور المواطنين رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.

قرارات الحماية الاجتماعية تأتي في توقيت مهم

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قرارات الحماية الاجتماعية تأتي في توقيت مهم للغاية، مشيرا إلى أن الدولة تحاول تخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين، وهناك ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم العالمية.

اضطرابات الإقليم تزيد من حدة الأزمات الاقتصادية

وأشار إلى أن اضطرابات الإقليم تزيد من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أصدر قرارات الحماية المختلفة مراعاة للطبقات المختلفة الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية مستمرة منذ 10 سنوات.