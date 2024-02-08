انطلاق معرض ومؤتمر «إيجيبس 2024» بحضور عالمي خلال أيام

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للطاقة «إيجيبس 2024» المقام في الفترة من 19 حتى 21 فبراير تحت شعار «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات».

وينطلق المؤتمر برعاية وزارة البترول، وبمشاركة قيادات البترول، لتسليط الضوء على استراتيجية الاستدامة التي تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

برنامج تطوير المواهب لهذا العام

ويشارك براد بويد، نائب رئيس شركة ميثانكس العالمية لإدارة الموارد، وعدد آخر من قيادات البترول والشركات، وتنافس ميثانكس كأحد المرشحين في التصفيات النهائية لجائزة «برنامج تطوير المواهب لهذا العام» في إطار مؤتمر المساواة في قطاع الطاقة، تقديرًا لبرنامج تدريب الخريجين.

مؤتمر إيجيبس 2024

من المقرر أن يشارك قادة الشركات في المناقشات والمؤتمرات على هامش مؤتمر إيجيبس 2024، ويشارك براد بويد كأحد المتحدثين في المؤتمر الاستراتيجي في ندوة بعنوان «التكنولوجيا والابتكار.. عوامل التمكين الحاسمة للتغير الاستراتيجي والمناخي».