وزيرة التضامن تشارك في المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد

التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا، وذلك على هامش فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية للأطفال والمرأة وذوي الإعاقة، وكبار السن، خاصة فيما يتعلق بالقواعد المنظمة والخدمات المقدمة.

وتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين تشمل أوجه التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي.

كما اتفق الجانبان على التعاون في مجال الحرف اليدوية والتسويق عبر الإنترنت، مما يعود بالفائدة على المنتجين، وتنظيم معرض للحرف اليدوية يعرض المنتجات التراثية في كلا البلدين.

وأشادت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا بجهود الهلال المصري في إغاثة الأشقاء في قطاع غزة، والتعاون مع المنظمات الأممية والدولية، وكذلك تعاونه مع نظيره التركي.

كما تقدمت بالشكر للدولة المصرية لدعمها تركيا خلال أحداث الزلزال الذي ضربها العام الماضي.

وتناول اللقاء أيضاً استعراض البرامج الوقائية التركية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن تقديمهم الدعم التعليمي والنفسي والاجتماعي للأطفال الذين يقيمون في مؤسسات الرعاية.