تفاصيل التصفيات النهائية في مسابقة «إبداع 12» بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تأهل فريق الجامعة المشارك في مسابقة إبداع 12، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية.

التصفيات النهائية في مسابقة «إبداع 12»

وكشف رئيس الجامعة، تأهل الطالب محمود خالد عبد العزيز، بكلية الهندسة في التصفيات النهائية في مجال مسابقة الطالب المثالي، وتأهل فريق الجامعة في مجال المبادرات المجتمعية في التصفيات النهائية أيضاً بمبادرة بعنوان «Eco Plastic» والذي يضم كل من الطالبة مريم هاني، بكلية العلوم، والطالب محمود شريف، بكلية الهندسة، والطالبة تقى عصام، بكلية الطب البيطري، والطالب عمر إبراهيم، بكلية الحاسبات والمعلومات.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ مشاركة طلبة الجامعة في تلك المسابقات تلعب دوراً فعالاً في بناء شخصيتهم، وتغيير سلوكهم، وتُساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يُساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن، وتحقيق التنمية المُستدامة، وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل، مشيراً إلى دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص جامعة كفر الشيخ على اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، لافتاً إلى أنّ الجامعة تسعى دائمًا إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتمامًا خاصًا بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة وتُساندهم دائماً في خطواتهم، منوهاً أنّ مصر لديها زخيرة كبيرة من الشباب المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.