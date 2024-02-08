مصطفى عمار: الدولة تنحاز للمواطن بتوجيه ضربات لمحتكري السلع

أكد مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الدولة المصرية والأجهزة الأمنية وجهت ضربات لمجموعة كبيرة من التجار محتكري السلع، يحاولون التربح من ارتفاع أسعار العملة.

المحتكرين بدأوا يشعرون بالخوف

وأوضح «عمار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن المحتكرين بدأوا يشعرون بالخوف نتيجة للضربات المتنوعة والتي تحدث في اليوم أكثر من مرة، مشددًا أن السوق سيستقر قبيل حلول شهر رمضان ومن المتوقع انخفاض الأسعار، مؤكدا أن الدولة تنحاز للمواطن.

مصر دائمًا مراهنة على رفع كفاءة القطاع الصحي والعناية بالتعليم

وشدد أن قطاعي الصحة والتعليم هما الشاغل الأكبر في تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي من 2014 وحتى 2024، موضحًا أن مصر دائمًا مراهنة على رفع كفاءة القطاع الصحي والعناية بالتعليم، وبأننا ندرك الأزمة الكبيرة التي شهدتها مصر على مدار 30 عاما سابقة وإهمال التعليم والصحة.

وتابع: «منح العاملين بقطاع الصحة حوافز واستثناءات والتعيين بقطاع التعليم سيجعلهم يقدمون خدمات أفضل وتحسين الخدمة».