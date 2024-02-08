منهم الأرامل والمطلقات.. 10 شروط أساسية لكفالة طفل

بعض الأزواج لم يمن الله عليهم بنعمة الأطفال، لذا يبحثون عن شروط كفالة طفل من إحدى دور الرعاية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي المنتشرة في المحافظات، والتي ينبغي توافرها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى لاستلام الطفل لرعايته.

الشروط الأساسية لكفالة الطفل

وقال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، إن الشروط الأساسية لكفالة الطفل كالتالي:

1- أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين وتتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي معد بمعرفة الأخصائيين.

2- ألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما وألا يزيد عن 55 عاما.

الأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج

3- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن 30 سنة كفالة الأطفال، إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

4- أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

5- أن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم.

6- وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

توافر الشروط الصحية

7- توافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

8- ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كل احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

إذا كان الطفل معلوم النسب

9- إذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل، وأن يكون التصرف في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.

10- يحذر عليها تسليم الطفل ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق الإدارة الاجتماعية.

وفي سياق متصل اجتمعت اللجنة المحلية للرعاية البديلة بالدقهلية للنظر في عدد 21 طلب كفالة جديد برئاسة الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة اللجنة المحلية للرعاية البديلة، للنظر في الطلبات المقدمة من الأسر الكافلة بعد استيفاء الشروط والمستندات، والتي تضم في عضويتها عدد من الجهات ومنها وزارة الداخلية والبريد والصحة والتربية والتعليم، وأساتذة جامعات وعدد من الجمعيات الأهلية.