أحداث ملسلسل «بين السطور» تزداد إثارة.. «من قتل جيمي»؟ (فيديو)

قالت نهى الجوهري، إنَّ هناك سؤالا محيرا لكل متابعي العمل الدرامي «بين السطور»، وهو «من قتل جيمي»؟، لتتأرجح توقعات المشاهدين بين «يحيى» و«هند» و«حاتم» و«هدى».

وتابعت «الجوهري»، في تقريرها على شاشة «تلفزيون الوطن»، في حلقة جديدة من برنامج «كلام في الهوا ولا»: «تدور أحداث آخر حلقات مسلسل بين السطور، حول ما بعد فتح التحقيق بقضية قتل جيمي، لتزداد أحداث المسلسل إثارة وتشويق بعد مواجهة الفنان أحمد فهمي في دور حاتم عزالدين، بالفنانة صبا مبارك وتقوم بدور هند سالم زوجة حاتم عزالدين».

وأوضحت أنَّ موضوع التحقيق كان بعد استدعاء النيابة لهند سالم في قضية قتل جيمي، حاول حاتم عز الدين أن يعرف الحقيقة منها لأنه محاميها ولكنها رفضت الحديث عن أية تفاصيل، وشهدت أحداث الحلقة من المسلسل تعرض الفنانة سلوى محمد علي، والدة هند سالم في المسلسل، لأزمة قلبية، ولكن نجح الأطباء في إنقاذها ولم يتوقف قلبها.

وأشارت إلى أنَّ المسلسل من 30 حلقة ومأخوذ عن «فورمات» لمسلسل كوري بنفس الاسم، والمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة لنجلاء الحديني، كما يشارك في البطولة باقة كبيرة من النجوم، ومن بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي ومحمد علاء ووليد فواز وناردين فرج وباسل الزارو وعلي الطيب ودنيا المصري.