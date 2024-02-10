4 أبراج تحسدك وتغير من نجاحك.. «هيجيبوك الأرض»

الغيرة والحسد وعدم حب الخير صفات يمتلكها بعض الأشخاص في حياتنا اليومية، ربما لم يكن ذلك ظاهرا على ملامحهم، لذلك يلجأ بعض الذين يهتموا بعلم الفلك إلى الأبراج، اعتقادا منهم أن تلك الصفات تكون مبنية على صفات البرج الفلكي ونتيجة لذلك نوضح في هذا التقرير الأبراج التي لا تحب الخير لغيرها.

برج العقرب

هناك بعض الأبراج الفلكية التي عرفت بعدم حب الخير لغيرها، ما يجعلهم دائما ينظرون لغيرهم ومنهم أصحاب برج العقرب، إذ من المعروف أن مواليد برج العقرب يكرهون الخير لغيرهم من الأشخاص وقد يصل الأمر لمرحلة الحسد، وذلك لأنهم يتميزون بطبيعة تنافسية ويكره أن يجد شخص آخر أفضل منه، فهو أيضا شخص عدواني وسريع الغضب وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم يمتلكون الحنية والذكاء الشديد وفقا لما ذكره موقع «style caster».

برج السرطان

من ضمن الأبراج الفلكية التي عرفت بعدم حب الخير لغيرها هم أصحاب برج السرطان، فيتميزون بالغيرة الشديدة، كما أنهم أشخاص ماديون للغاية، لذلك دائما يحسدون غيرهم على الأشياء التي يمتلكونها لذا يفضل عدم التقرب منهم.

برج الدلو

أصحاب برج الدلو من الأبراج التي عرفت بعدم حب الخير لغيرها وأيضا الحسد، حيث إن مولود هذا البرج لا يتحمل أن يرى الخير في يد الآخرين، وهذا ما يدفعه للحسد، كما أنه لا يريد غيره أن يحقق النجاح على كافة الأصعدة سواء العمل أو الدراسة.

برج الحمل

مواليد برج الحمل من الأبراج الحسودة التي لا تحب الخير لغيرها، فهم يولد لديهم مشاعر الكره، كما أنهم ينظروا لغيرهم بعين حسودة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم يمتكلون شخصية اجتماعية ولديها القدرة على التكيف مع الآخرين من مختلف الثقافات والمعتقدات.